Пскович Матиеску станет судьёй на матче махачкалинского «Динамо» и «Акрона» в РПЛ

23:00, 16 октября 2026, ПАИ

Псковский помощник главного судьи Никита Матиеску обслужит матч махачкалинского «Динамо» и тольяттинского «Акрона» в 11-м туре Российской премьер-лиги. Игра состоится в Каспийске завтра, 17 октября. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Вместе с Максимом Белокуром Матиеску будет ассистировать Сергею Карасёву.

Махачкалинцы сейчас в турнирной таблице на девятом месте с 12 очками, «Акрон», уступая сопернику четыре очка, занимает 14-е место.