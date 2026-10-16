Две раллийные гонки в Псковской области уберут из календаря чемпионата и Кубка России на следующий сезон

19:55, 16 октября 2026, ПАИ

Две раллийные гонки в Псковской области отсутствуют в предварительном календаре чемпионата и Кубка России на следующий сезон. Это следует из публикации промоутера соревнований ASMG.

Из четырёх гонок в Псковской области, которыми традиционно пополнялся календарь соревнований, осталось только две – ралли «Псков» как финальный этап Кубка России и ралли «Пушкинские Горы» как один из этапов чемпионата страны.

«Предварительно у нас оставили два этапа, чтобы уравнять региональных спортсменов. Мы сейчас думаем, как провести ралли «900 озёр» и «Голубые озёра». Скорее всего, это будет в рамках чемпионата Северо-Западного федерального округа. Даты сейчас будем смотреть, чтобы не было накладок», – отметил председатель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич в беседе с корреспондентом ПАИ.