Самбист Бедарев стал 48-м россиянином, дисквалифицированным за мельдоний

12:09, 16 октября 2026, ПАИ

Согласно материалам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) бронзовый призёр командного чемпионата России по самбо Владимир Бедарев стал 48-м российским спортсменом, отбывающим наказание за употребление мельдония. Об этом пишет ТАСС.

35-летний спортсмен на внутрироссийских турнирах представлял Алтайский край. В июне на командном чемпионате России в Москве Бедарев, выступающий в боевом самбо, завоевал бронзу в весовой категории до 88 килограммов. Он дисквалифицирован на четыре года и сможет вернуться к соревнованиям не ранее середины июля 2030 года.

Положительная проба на мельдоний становилась основанием для дисквалификации российских представителей в разных видах спорта. Среди них – пауэрлифтинг, бодибилдинг, фигурное катание, лёгкая и тяжёлая атлетика, плавание и подводное плавание, бокс, тайский бокс, карате, спортивная борьба, самбо, гребной спорт, гребля на байдарках и каноэ, армрестлинг, регби, велоспорт, хоккей с мячом, парусный спорт, теннис и хуреш.

Мельдоний включён в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество. Позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода препарата из организма, по итогам которого большинство российских и иностранных спортсменов были оправданы.