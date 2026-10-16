Великолукский боксёр Коршаков начнёт свой путь на первенстве мира с 1/16 финала

11:35, 16 октября 2026, ПАИ

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков начнёт свой путь на первенстве мира в Черногории среди спортсменов до 19 лет в весе до 85 килограммов с 1/16 финала. Первый поединок великолучанин проведёт 21 октября, сообщает корреспондент ПАИ.

Коршаков автоматически прошёл во второй круг турнира. 18 октября определится его соперник. Им станет победитель боя между Николаем Ивановым из Болгарии и вице-чемпионом Азии в своём возрасте Русланом Ахметовым из Казахстана. В случае победы в четвертьфинале Коршакову будет противостоять кто-то из пары: двукратный чемпион Англии среди молодёжи Кай Кернс и Нуралы Абдрашитов из Кыргызстана.

Всего в этой весовой категории за медали борются 22 боксёра из Италии, Англии, Хорватии, Кубы, Австралии, Греции, Испании, Индии, Алжира и других стран мира. Коршаков получил путёвку на этот турнир благодаря победе в первенстве Европы в сербской Лознице в августе.