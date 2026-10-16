Соревнования по легкоатлетическому кроссу провели в Опочке
Соревнования по легкоатлетическому кроссу прошли на городском стадионе в Опочке сегодня, 16 октября. Об этом пишет газета «Красный маяк».
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
В личном первенстве по легкоатлетическому кроссу среди образовательных учреждений Опочецкого района определят победителей.
«Это был отличный спортивный праздник! Поздравляем всех участников и желаем новых спортивных достижений!» – отметили в редакции газеты.
О подробностях можно будет прочесть в следующем выпуске газеты «Красный маяк».
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