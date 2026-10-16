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Спорт

Городской спецучасток планируется провести на ралли «Псков» в 2027 году

Спецучасток в черте города планируется провести на финальном этапе Кубка России по ралли «Псков» в следующем году. Гонка запланирована на середину октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Фото: ПАИ

По предварительным данным, организаторы планируют проложить маршрут в центре города.

«Я мечтал сделать кольцо от ЦУМа со спуском на набережную вдоль крепостной стены и подъёмом к кинотеатру «Победа» с выездом на площадь Ленина, показать максимум истории Пскова. Задействуем центр города и максимум истории, потому что ралли в этом случае становится некой визитной карточкой. Надо максимально показать нашу историческую сущность», – объяснил Олег Мыслевич и добавил, что ралли «Псков» в следующем году отметит своё 25-летие.

«Будем искать поддержку администрации города, правительства области, губернатора региона. 25 лет хочется отметить – добавить культурную программу, привести какую-нибудь группу на площадь. Хочу сделать яркий, красивый праздник автоспорта. Сейчас переговорим на этот счёт с Лилией Юнусовной – новым министром спорта региона, которая очень полюбила автоспорт и приезжала на все наши события. Совместно соберёмся и сделаем крепкий оргкомитет. Хотелось бы, чтобы некоторые мысли материализовались», – заявил Мыслевич.

Кроме того, неожиданностью для участников могут стать изменения на одном из ключевых спецучастков гонки.

«На спецучастке «Железово» с начала года проходит капремонт. Для ребят это будет новый спецучасток, потому что после капремонта это будет другая дорога. Она будет оканавлена, где-то появятся другие уклоны. По конфигурации будет только напоминать прежнюю. Будем также работать над тем, чтобы там появились какие-то новые спецучастки», – отметил руководитель Федерации автоспорта Псковской области.

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