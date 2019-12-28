Новогоднюю памятку водителям подготовило Псковское агентство информации

17:58, 28 декабря 2019, ПАИ

Редакция Псковского агентства информации подготовила памятнику для водителей в канун Новогодних праздников. Рекомендуем ее распечатать или выслать в качестве иллюстрации знакомым автовладельцам.

Соблюдая небольшой набор нехитрых правил, они смогут сберечь праздничное настроение своим близким, себе и другим участникам дорожного движения.

1. Если вы отправились в гости и немного выпили, откажитесь от желания сесть за руль. Берегите себя, своих близких и свою машину.

2. Будьте благоразумны. Если ваш выпивший друг настойчиво просит «дай порулить», найдите в себе силы отказать ему в этом.

3. Если вы едете с детьми, обязательно используйте специальные удерживающие устройства. Любое путешествие должно быть безопасным для маленького пассажира.

4. Не превышайте скорость. Опаздываете? Не страшно. Сошлитесь на встречу с Дедом Морозом и его оленьей упряжкой. Скажите, что долго было не разъехаться, дедушка настойчиво рекомендовал «махнуться транспортом».

5. Будьте внимательны. Праздничное настроение расслабляет пешеходов. А в Новый год каждый второй пешеход — это водитель со стажем. Они то и дело норовят нарушить правила. Притормаживайте перед нерегулируемыми пешеходными переходами, при въезде во дворы.

6. Со снегом в этом году не повезло. Дожди сделали свое «грязное дело» и вот уже беленькие машины превратились в черномазых поросят. Постарайтесь в канун праздников помыть автомобили, чтобы они были заметнее на дороге.

7. Не говорите в машине по телефону. Не отвлекайтесь от дороги. Воспользуйтесь громкой связью и поздравляйте друзей пока не иссякнем словарный запас. Но обязательно помните о безопасности!