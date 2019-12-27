Жители России смогут вернуть часть страховки при досрочном погашении кредита
Жители России получили право на возврат части страховой премии при досрочном погашении кредита. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, пишет газета «Известия».
В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится о том, что заемщики смогут отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита и получить часть страховки за неистекший период. Выплата будет производиться в течение семи дней с момента подачи заявления.
Действие закона будет распространяться как на потребительские, так и на ипотечные кредиты. Также появится возможность выдачи потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года и не будет распространяться на взятые ранее кредиты со страховкой.