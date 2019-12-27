Жители России смогут вернуть часть страховки при досрочном погашении кредита

10:29, 29 декабря 2019, ПАИ

Жители России получили право на возврат части страховой премии при досрочном погашении кредита. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, пишет газета «Известия».

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится о том, что заемщики смогут отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита и получить часть страховки за неистекший период. Выплата будет производиться в течение семи дней с момента подачи заявления.

Действие закона будет распространяться как на потребительские, так и на ипотечные кредиты. Также появится возможность выдачи потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года и не будет распространяться на взятые ранее кредиты со страховкой.