Автобус из Петербурга попал в ДТП в Эстонии

12:16, 29 декабря 2019, ПАИ

Автобус из Петербурга попал в ДТП в Эстонии, пишет РБК со ссылкой на Delfi.

Авария произошла 29 декабря в 4:45 на трассе Таллин — Нарва. Автобус ехал из Санкт-Петербурга в Таллин. Предположительно, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и перевернулся. Отмечается, что ДТП могло произойти из-за технической неисправности автобуса.

В транспортном средстве находились 67 человек, в том числе два водителя. 9 человек пострадали, среди них четверо граждан Латвии. О количестве россиян среди пассажиров и пострадавших данных нет. Серьёзных травм у потерпевших не зафиксировано.

Перевозчик предоставил другой автобус, на котором не получившие травм пассажиры отправились в Таллин.