Останки четырёх дворов XV-XVI найдены вблизи Поганкиных палат в Пскове

13:27, 29 декабря 2019, ПАИ

Останки четырёх дворов найдены во время археологических работ вблизи Поганкиных палат в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединённого музея-заповедника.

Археологи обнаружили деревянные конструкции, уходящие под фундамент палат. Начальник раскопа, старший научный сотрудник АНО «Псковский археологический центр» Татьяна Ершова считает, что эти конструкции связаны с усадебным строительством и освоением этой территории еще до строительства палат купцом Поганкиным. Деревянные конструкции сохранились от предыдущих дворов и предварительно датируются рубежом XV-XVI веками.

В музее рассказали, что купец Поганкин планомерно скупал под постройку своих палат дворовые места в одном квартале. В так называемой «Книге …Поганкина» упоминаются такие локации: Христины Самойловой, купленный в 1644 году, дворовое место Саввы Сенина (1651 год), двор Жданка Воротника (до 1633 года), двор старцев Образского (1669 год), двор Петра Ногина (1670 год) и дворовое место Семена Гребнева (1671 год). По мнению В. И. Лабутина, все эти дворы находились рядом – на месте будущего двора Поганкиных.

Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия проводятся в рамках создания «Музейного квартала» – единой зоны музейно-туристического обслуживания. В проект включены три памятника федерального значения, в том числе и особо ценный – Дом Ксендза, Художественно-промышленная школа им. Н.Ф. Фан-дер-Флита и Поганкины палаты.

В Поганкиных палатах завершена гидроизоляция фундамента, раскрыта одна их внутристенных лестниц. Подрядчик пошел на встречу археологам по увеличению площади раскопок. Изучение культурного слоя проводится между поварней и главным зданием музея, на въезде во внутренний двор.

Подпроекты реализуются в рамках совместного проекта Правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчик работ - Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Подрядчик – ОАО «Ренессанс – Реставрация» (Санкт-Петербург), которое специализируется на реставрации памятников истории и культуры.