Rolls Royce из Пскова продали жителям Екатеринбурга

14:53, 29 декабря 2019, ПАИ

Rolls Royce Silver Spur из Пскова продали жителям Екатеринбурга. YouTube-блогер из Москвы Евгений Дубровский, который ранее приобрел единственный в России лимузин за 300 тысяч рублей, нашел нового покупателя.

Машину перепродали за 500 тысяч рублей. «Это самая большая маржа в проекте - 220 тысяч рублей», - рассказал блогер. Ранее объявились другие покупатели, которые внесли задаток за лимузин в размере 20 тысяч рублей, однако после они передумали.

Теперь машину переправят в Екатеринбург. «У него будет очень интересная история дальше: он будет черный и короче», - заявил новый владелец Rolls Royce.

Лимузин был привезен из Англии в 2005-м году. В 2012 году его приобрел пскович. Последние 3,5 года автомобиль стоял в гараже. Машина оценивается в сумму от 5 до 13 млн рублей.

Блогер с друзьями собирает деньги на покупку Ferrari («Операция Феррари»). Благодаря покупке и более дорогой перепродаже автомобилей они выручили более 1 млн рублей.