Юные шахматисты из Пыталовского района получили новое оборудование

15:35, 29 декабря 2019, ПАИ

Юные шахматисты из Пыталовского района получили новогодние подарки от президента Федерации шахмат Псковской области Дмитрия Шахова и главы муниципалитета Веры Кондратьевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в федерации.

Шахматная секция при Доме детского творчества получила в дар 15 комплектов шахматных фигур и досок, ряд исторических фотографий и книгу о современных тенденциях в шахматах. От главы района вручены 5 современных электронных шахматных часов. Новое шахматное оборудование позволит регулярно проводить в районе соревнования по шахматам уже не менее чем на 50 участников.

Затем вице-президент областной федерации шахмат, кандидат в мастера спорта России Сергей Арефьев дал сеанс одновременной игры для юных шахматистов.

За достигнутые результаты по итогам 2019 года (второй результат среди районов Псковской области показали как взрослая, так и детская сборная района) руководство Федерации шахмат Псковской области предложило направить юношескую сборную Пыталовского района на всероссийские соревнования среди сельских шахматистов, которые пройдут в конце января 2020 года в Республике Удмуртия по блицу и быстрым шахматам. При этом значительную часть расходов (проживание и питание) возьмёт на себя Федерация шахмат.

Дмитрий Шахов отметил, что шахматисты Пыталовского района в последние годы заметно прибавили не только в классе игры, но и создании условий для занятий шахматами, а также проведении детско-юношеских массовых соревнований. Он подчеркнул, что налажено хорошее взаимодействие с руководством района и Домом детского творчества, где открыто специализированное помещение для шахмат, функционирует кружок для поклонников шахматного искусства.

После Вера Кондратьева, Дмитрий Шахов, Сергей Арефьев, директор Дома детского творчества Маргарита Васильева и организатор шахматного движения в Пыталовском районе Андрей Бабарацкий обсудили актуальные вопросы развития и поддержки шахмат, а также возможной помощи со стороны областной федерации шахмат в обустройстве шахматных помещений и поддержке шахматного всеобуча в образовательных организациях района.