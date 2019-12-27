Издательство «Пальмир» отметит 20-летие в Пскове

17:17, 29 декабря 2019, ПАИ

5 января в 17:00 в Центральной городской библиотеке Пскова пройдёт встреча с писателем, издателем и директором историко-культурного центра «Самолва» Владимиром Потресовым, посвящённая 20-летию основанного им издательства «Пальмир». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

В рамках мероприятия будет представлена электронная презентация «По направлению к «Пальмиру», состоится торжественное открытие выставки «Издательству «Пальмир» - 20 лет».

Также встреча будет посвящена пятилетию книжной серии «Город нашего детства», которая основана на фотография 1940-1960-х годов. Их сделал отец издателя, известный московский фотограф Александр Потресов. В этой серии выпущены два издания о Пскове. На встрече впервые будет представлено издание «Подмосковье нашего детства, I».

Сегодня «Пальмир» входит в состав музея «Ледовое побоище» в Самолве, и псковские читатели смогут ознакомиться со сборниками материалов «Чудские чтения», путеводителем Татьяны Наместниковой «Гдовский рай», переизданной книгой Аркадия Васильева «Городок Кобыла» и брошюрами серии «Ледовое побоище. Труды экспедиции АН СССР».

В этот день стартует библиотечная программа «Новые книги Нового года», запланировано выступление издателя альманаха «Псковский летописец», члена Союза журналистов России Вересовой Тамары Васильевны.

В программе предусмотрена автограф-сессия и концептуальная чайная.

Первой книгой «Пальмира» был сборник «Художник, судьба и Великий перелом. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН – ПОЛИГРАФИНСТИТУТ – МИИИ. Мемуары уцелевших о времени учителях и товарищах» (составители В. Костин и Т. Рейн). Он отпечатан в Великолукской городской типографии, тираж составил 1000 экземпляров.

С издательством сотрудничали известные дизайнеры и художники. Сейчас коллективом «Пальмира» руководит дочь издателя, книжный дизайнер, член МОСХ, Ю. Потресова. Издания «Пальмира» собрали множество наград и положительных отзывов.