Обнародованы фотографии с места ДТП с автобусом из Белоруссии под Псковом

08:28, 30 декабря 2019, ПАИ

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Минск - Санкт-Петербург», попал в аварию под Псковом. Все случилось около 2:50 30 декабря в районе деревни Подборовье Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автобус NEOPLAN съехал с дороги и опрокинулся в кювет по ходу движения. В салоне в этот момент находились 50 пассажиров и 2 водителя. За рулем был 47-летний гражданин Белоруссии.

С травами в областную больницу были направлены 16 человек, трое из них - дети.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло на обслуживаемом команией участке дороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь (269 километр). В момент ДТП дорога была обработана противогололедными материалами.

Судя по фотографиям, предоставленным УМВД России по Псковской области с места аварии, автобус лег на правый бок. Движение транспорта не было парализовано, для безопасности пассажиров опрокинувшегося автобуса на участке дороги выставили ограничительные конусы по одной из полос.

В отеле «Балтхаус» (Псков) по инициативе администрации Псковской области развернут пункт временного пребывания пассажиров автобуса.