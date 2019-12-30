Количество пострадавших в ДТП с автобусом из Белоруссии выросло до 24 человек

09:59, 30 декабря 2019, ПАИ

24 человека обратились за медицинской помощью в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Р23 (Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь). 30 декабря в 2:50 в районе деревни Подборовье автобус, перевозивший туристов из Минска в Санкт-Петербург, съехал на обочину и опрокинулся. По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вопрос оказания медицинской помощи всем пострадавшим в аварии взял под личный контроль глава региона Михаил Ведерников. Как уточнили в пресс-службе администрации области, на данный момент две девочки из трех пострадавших в аварии несовершеннолетних госпитализированы в Псковскую детскую областную больницу. Из взрослых 13 человек доставлены в Псковскую областную клиническую больницу, семь из них были госпитализированы.

Характер травм, по данным медиков, - ушибы и переломы.