Великолучанина оштрафовали за дачу взятки инспектору ДПС

10:17, 30 декабря 2019, ПАИ

В Великих Луках 27-летнего местного жителя признали виновным в даче взятки инспектору ДПС (часть 1 статьи 291.2 УК РФ) и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 30 августа 2019 мужчина ехал на автомобиле Mercedes. Его остановил сотрудник ГИБДД. В ходе проверки выяснилось, что великолучанин не был вписан в полис обязательственного страхования автогражданской ответственности. Кроме того, государственные регистрационные знаки данного автомобиля и свидетельство о регистрации транспорта были прекращены в действии и объявлены в розыск, в связи с чем подлежали изъятию.

Мужчина предложил 2 тысячи 50 рублей сотруднику ГИБДД для того, чтобы инспектор сокрыл выявленное административное правонарушение. Инспектор ДПС отказался и предупредил великолучанина об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако мужчина, настаивая на своей просьбе, все равно положил указанную сумму денег на панель служебного автомобиля.

Сотрудник полиции пресек противоправные действия великолучанина. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.