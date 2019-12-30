По поручению губернатора в Псковской области усилят контроль за пассажирскими перевозками

10:16, 30 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области предпримут дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок к зимний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Ведерников. Особое внимание будет уделено организации перевозок в период новогодних и рождественских праздников, повышенный контроль коснется доставки детей, добавили в ведомстве.

Причиной послужило ДТП с автобусом из Белоруссии 30 декабря. Около 2:50 транспорт с 50 пассажирами попал в аварию в районе деревни Подборовье (автодорога Р23). Граждане Белоруссии добирались в Санкт-Петербург на предновогоднюю экскурсию. В результате аварии 24 человека обратились за медицинской помощью, 7 взрослых и 2 детей были госпитализированы в Псковскую областную клиническую больницу и Детскую областную больницу соответственно.

«На дорогах сейчас сложная обстановка, поэтому прошу быть бдительными и соблюдать скоростной режим», - обратился к водителям губернатор Псковской области Михаил Ведерников.