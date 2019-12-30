Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП с белорусским автобусом под Псковом

10:29, 30 декабря 2019, ПАИ

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом послужило дорожно-транспортное происшествие с белорусским автобусом под Псковом, в котором пострадали 24 человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Автобус NEOPLAN, перевозивший 50 туристов, направлялся из Минска в Санкт-Петербург и опрокинулся в кювет под Псковом 30 декабря в 2:50. По предварительной информации, ДТП произошло из-за обледенения дорожного полотна.

Проверку по своей линии проводят сотрудники территориального следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата СУ СК России по Псковской области по поручению руководителя ведомства Петра Крупени.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил усилить меры безопасности при организации пассажирских перевозок в зимний период, особое внимание будет уделено автобусным перевозкам детей.