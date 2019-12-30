Еще один бюст легендарному основателю ВДВ Василию Маргелову открыли в России

11:21, 30 декабря 2019, ПАИ

На территории Костромского гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского воздушно-десантного соединения прошло торжественное открытие бюста легендарному Василию Маргелову, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В церемонии открытия бюста приняли участие представителя командования ВДВ и соединения, ветераны ВДВ. Гостем стал сын легендарного командующего ВДВ генерал-полковник Виталий Маргелов. В своей речи он отметил, что прошло 30 лет со дня смерти отца, о нем были написаны десятки книг, названы улицы и площади, установлено множество памятников. «Память о нем жива, живет и будет жить», - отметил Виталий Маргелов.

Представитель Ивановского воздушно-десантного соединения отметил, что это не просто памятник, а целый комплекс: «Установка данного комплекса важна для офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат. Хороший пример того, что великих нужно помнить и чтить».

Василий Маргелов — легендарный командующий Воздушно-десантными войсками, Герой Советского союза и генерал армии. Мероприятие было приурочено 75-й годовщине образования полка, а также 111-й годовщине со дня рождения Василия Маргелова. Жизнь Василия Маргелова тесно связана с псковской землей, он внес значительный вклад в становление воздушно-десантных войск в Пскове. В 2002 году бюст Героя Советского союза открыли в Пскове, на улице, которая носит имя Василия Маргелова. В городе есть школа, которой присвоено его имя.