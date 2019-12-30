Мужчина сгорел в своем автомобиле в Красногородске

11:31, 30 декабря 2019, ПАИ

53-летний мужчина сгорел в своем автомобиле в Красногородске, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Трагедия произошла 28 декабря в 15:23. Автомобиль Renault Laguna II 2002 года выпуска находился на улице 50 лет Победы. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в салоне труп мужчины. По предварительной информации, причиной пожара стала разгерметизация топливной системы автомобиля.

29 декабря в 1:08 на улице Свердлова в поселке Идрица Себежского района в результате поджога горел автомобиль ВАЗ-2105, 1993 года выпуска. Выгорел салон, также огонь повредил лакокрасочное покрытие. Пожарным удалось спасти стоящий рядом дом, добавили в ведомстве.