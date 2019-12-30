В Пскове телефонные мошенники представляются начальником управления культуры и просят денег
В Пскове мошенники зарабатывают на доверчивых гражданах, представляясь начальником управления культуры администрации города Юрием Мартыновым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Отмечается, что злоумышленники используют сайт объявлений, именно там они находят телефонные номера граждан, которые владеют иностранными языками. В ходе беседы мошенники просят сопровождать граждан других стран. Затем сообщают, что необходимо перевести на номер телефона деньги для связи с иностранцами. Но при этом они заверяют, что компенсируют траты при расчете за сопровождение.
Одна из жительниц Пскова уже материально пострадала от незаконных действий мошенников, отправив им 2 тысячи 500 рублей. После перевода денег злоумышленники перестали выходить на связь
В пресс-службе добавили, что деньги поступили на электронный кошелек, зарегистрированный в Краснодарском крае. По факту мошеннических действий полицейские проводят проверку.