Пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом в больнице навестила заместитель губернатора

12:05, 30 декабря 2019, ПАИ

30 декабря первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова навестила в больнице пассажиров попавшего в ДТП под Псковом автобуса. Транспорт вез туристов из Минска в Санкт-Петербург. Из-за погодных условий автобус съехал на обочину и опрокинулся в кювет. За медицинской помощью обратились 24 человека.

Детей доставили в Детскую областную клиническую больницу, сейчас в стационаре находятся две девочки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Семеро взрослых размещены в Псковской областной клинической больнице.

Вера Емельянова побывала в палатах, пообщалась с пациентами и с врачами. Главный врач учреждения Анатолий Волков сообщил, что все пострадавшие — граждане Белоруссии. «Все находятся под пристальным наблюдением специалистов. Вся необходимая медицинская и диагностическая помощь им оказывается в полном объеме», - подчеркнул он.

По словам главного врача больницы, все поступившие на лечение после ДТП «настроены на выздоровление». Вера Емельянова поинтересовалась их самочувствием, пожеланиями. Пациенты поблагодарили за качественную и оперативную медпомощь, отметили в администрации области.

Авария с автобусом произошла на автодороге Р23 около 2:50 30 декабря. В салоне находились 50 пассажиров и 2 водителя.

Решением главы региона в Псковской области усилены меры безопасности при организации пассажирских перевозок.