Эксперты подсчитали объемы выпиваемого в Псковской области новогоднего шампанского

12:24, 30 декабря 2019, ПАИ

Псковская область заняла 29 место в рейтинге регионов по популярности употребления шампанского в новогодние праздники. Соответствующий рейтинг составили специалисты РИА «Рейтинг».

В среднем в Псковской области на новогодние праздники граждане выпивают по 2,22 бокала на человека. При этом это составляет 22% от всего выпитого шампанского за год.

На первом месте в рейтинге оказался Ненецкий автономный округ. В новогодние праздники там в среднем выпивают по 4,31 бокала шампанского, что составляет 26,1% от годового употребления игристого напитка. На втором месте – Мурманская область (3,82 бокала и 26%), на третьем – Камчатка (3,69 бокала и 19,5%). Меньше всего шампанское употребляют на Северном Кавказе. В Чечне и Ингушетии эти цифры практически равны нулю – по 0,01 бокала на человека в новогодние праздники.

Всего в течение года в России граждане выпивают около 215 млн бутылок шампанского, четверть из выпитого россияне употребляют в новогодние праздники.