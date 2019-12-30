Россияне рассказали о своих возможностях покупки нового автомобиля

12:52, 30 декабря 2019, ПАИ

Специалисты аналитического агентства «Автостат» вместе с издательством «За рулем» выяснили, как влияет текущая экономическая ситуация на планы россиян по покупке автомобиля, сообщают РИА Новости.

Участие в опросе приняли свыше 2000 человек. Две трети россиян не могут позволить себе покупку нового автомобиля. Чуть больше 50% опрошенных сообщили, что собираются ездить на уже имеющемся транспортном средстве. 12,5% опрошенных рассказали, что собираются продать свой автомобиль.

Каждый третий участник опроса сообщил, что может позволить замену автомобиля, но будет учитывать стоимость. Около 15% респондентов добавили, что готовы отдать за новый автомобиль до 1,5 млн рублей. Автомобили премиум-класса готовы приобрести 7,9% опрошенных.

6,6% опрошенных сообщили, что денег им хватит лишь на недорогой автомобиль с пробегом. 3,5% опрошенных ответили, что смогут приобрести автомобиль, если им одобрят кредит.