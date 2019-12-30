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Полицейские поймали подозреваемых в краже имущества из гаражного кооператива в Гдове

Полицейские установили подозреваемых в краже имущества из частного гаражного кооператива в Гдове. Как стало известно Псковскому агентству информации из источника, близкого к правоохранительным органам, к преступлению причастны двое 20-летних безработных местных жителей.

В октябре молодые люди пришли в гаражный кооператив «Нива», расположенный рядом с городским кладбищем в Гдове, сорвали навесные замки с ворот двух гаражей, откуда похитили имущество, включая бензопилы, аккумуляторные батареи и набор инструментов, на общую сумму более 45 тысяч рублей.

Отмечается, что злоумышленники собирались продать похищенное, чтобы заработать «легких» денег. Следователи возвратят имущество потерпевшим.

Санкция части 2 статьи 158 УК РФ, которая инкриминируется молодым людям, предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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