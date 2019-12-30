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Общество

Названа дата награждения победителей театрального конкурса «Золотая маска»

15 апреля в Москве состоится награждение победителей театрального конкурса «Золотая маска». От Псковской области в пяти номинациях конкурса выдвинут спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Ревизор». Об этом заявил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

По словам Дмитрия Месхиева, показы номинантов на премию «Золотая маска» состоятся на площадке Московского ТЮЗа 24 и 25 марта, а 15 апреля будут объявлены результаты и состоится награждение победителей.

Дмитрий Месхиев отметил, что пять номинаций на «Золотую маску» 2020 года, в которых выдвинут спектакль псковского драмтеатра «Ревизор», доказывают, что псковский театр сегодня находится в авангарде российской театральной жизни. Он подчеркнул, что Псковская область второй год подряд является участником самой авторитетной и престижной театральной премии в России «Золотая маска».

Худрук театра отметил, что в конкурсе участвуют сильнейшие и известнейшие театры со всей страны, поэтому оценить шансы псковичей на победу очень трудно. «А шансы у всех равные, я считаю, вне зависимости, провинциальный театр или столичный. Премия «Золотая маска» тем и хороша, что не оседает в столицах», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.

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