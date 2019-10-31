Пять номинаций на «Золотую маску» получил псковский спектакль «Ревизор»

15:26, 31 октября 2019, ПАИ

Пять номинаций на премию «Золотая маска» получил спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Ревизор». Об этом объявил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 31 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня я получил лучший подарок на день рождения! - прокомментировал новость о «Ревизоре» Дмитрий Месхиев. - Это очень и очень круто!»

По его словам, «Ревизор» номинирован как лучший спектакль, также есть несколько авторских номинаций: лучшая работа режиссера - Борис Шерешевский, лучшая мужская роль - Евгений Терский, лучшая женская роль второго плана - Дарья Чураева, лучшая мужская роль второго плана - Виктор Яковлев.

Дмитрий Месхиев добавил, что труппа театра поедет на церемонию вручения «Золотой маски», которая запланирована на март-апрель следующего года, и представит там спектакль «Ревизор».

Поставил «Ревизор» по мотивам гоголевской комеди в Псковском театре Пётр Шерешевский. Премьера состоялась в сентябре 2018 года.

В прошлом году на «Золотую маску» был номинирован спектакль Псковского театра «Река Потудань».

Дмитрий Месхиев поблагодарил экспертный совет премии «Золотая маска».

«Хочу поблагодарить и команду, которая работала над спектаклем и поздравить наш театр. Это просто прорыв! К тому же это второй год, когда мы получаем номинации на «Золотую маску». Для псковской культуры это просто беспрецедентный случай», - добавил он.

Между тем постановка комедии вызвала неоднозначную реакцию как у псковского зрителя, так и у зрителей в других регионах, где театр побывал на гастролях.