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Культура

Пять номинаций на «Золотую маску» получил псковский спектакль «Ревизор»

Пять номинаций на премию «Золотая маска» получил спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Ревизор». Об этом объявил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 31 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня я получил лучший подарок на день рождения! - прокомментировал новость о «Ревизоре» Дмитрий Месхиев. - Это очень и очень круто!»

По его словам, «Ревизор» номинирован как лучший спектакль, также есть несколько авторских номинаций: лучшая работа режиссера - Борис Шерешевский, лучшая мужская роль - Евгений Терский, лучшая женская роль второго плана - Дарья Чураева, лучшая мужская роль второго плана - Виктор Яковлев.

Дмитрий Месхиев добавил, что труппа театра поедет на церемонию вручения «Золотой маски», которая запланирована на март-апрель следующего года, и представит там спектакль «Ревизор».

Поставил «Ревизор» по мотивам гоголевской комеди в Псковском театре Пётр Шерешевский. Премьера состоялась в сентябре 2018 года.

В прошлом году на «Золотую маску» был номинирован спектакль Псковского театра «Река Потудань».

Дмитрий Месхиев поблагодарил экспертный совет премии «Золотая маска».

«Хочу поблагодарить и команду, которая работала над спектаклем и поздравить наш театр. Это просто прорыв! К тому же это второй год, когда мы получаем номинации на «Золотую маску». Для псковской культуры это просто беспрецедентный случай», - добавил он.

Между тем постановка комедии вызвала неоднозначную реакцию как у псковского зрителя, так и у зрителей в других регионах, где театр побывал на гастролях. 

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