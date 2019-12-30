Обсуждается вопрос транспортировки в Белоруссию пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом

13:02, 30 декабря 2019, ПАИ

Руководство Псковской области проводит переговоры с властями Белоруссии о возможности транспортировки пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. На данный момент в больницах Пскова находятся семь взрослых и двое детей. Все они получили ушибы и переломы. В целом за медицинском помощью после аварии обратились 24 человека.

ДТП произошло у деревни Подборовье Псковского района 30 декабря в 2:50. Из-за погодных условий автобус съехал с проезжей части и опрокинулся на бок в кювет.

В администрации области уточнили, что все пострадавшие — граждане Белоруссии. Группа туристов, а в автобусе в момент аварии находились 52 пассажира, следовала в Санкт-Петербург на экскурсию. «Все пострадавшие, как только позволит состояние здоровья, будут перевезены в белорусские клиники по месту жительства», - добавили в администрации.

Ситуация с ДТП находится на личном контроле у губернатора Михаила Ведерникова.

Он поручил усилить меры безопасности в организации перевозок пассажиров в регионе, особое внимание будет уделено детским поездкам в период новогодних и рождественских праздников.