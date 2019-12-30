0
13:30
Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
10:41
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
09:46
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
20:28
Новое управление появится в администрации Псковской области
09:55
Хозяев для списанного со службы слепого терьера ищут в Псковской области
19:35
В Пскове до конца апреля 2020 года закроют участок улицы Леона Поземского у Троицкого моста
14:35
К Новому году готовы: Фотообзор праздничных ёлок Псковской области
Еще новости
Общество

В Псковской области за год привели в порядок 62 км федеральных дорог

За 2019 год было введено в эксплуатацию после выполнения работ 62 км автомобильных дорог федерального значения, сообщили Псковскому агентству информациив ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Были выполнены работы на участке трассы М-9 «Балтия» с 540 по 557 км, а также на участке трассы А-212 Псков-Изборск – граница с Эстонией с 15 по 60 км.

В уходящем году также отремонтированы 2 искусственных сооружения общей протяженностью 59,77 п.м – мост через р. Кебь на 245 км автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Стругокрасенском районе, а также водопропускная труба на автодороге Р-56 Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков.

Кроме того, завершились работы по устройству линий искусственного освещения в 10 населенных пунктах на дороге Р-56 Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков. Новые линии освещения в 2019 году введены в эксплуатацию на дороге Р-23 в Пустошке.

На федеральных трассах, которые проходят по Псковской области, было нанесено 129 005,56 кв.м дорожной разметки.

В следующем, 2020 году, планируется ввести в строй после капитального ремонта участки автодороги Р-23 с 211 по 245 км и с 448 по 468 км общей протяженностью 54 км.

Добавим также, что на балансе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Псковской области находится 4 дороги общего пользования федерального значения, общая протяженность которых составляет 752 км.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
30 декабря 2019
Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
30 декабря 2019
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
30 декабря 2019
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
Новое управление появится в администрации Псковской области
29 декабря 2019
Новое управление появится в администрации Псковской области
Хозяев для списанного со службы слепого терьера ищут в Псковской области
29 декабря 2019
Хозяев для списанного со службы слепого терьера ищут в Псковской области 2
В Пскове до конца апреля 2020 года закроют участок улицы Леона Поземского у Троицкого моста
28 декабря 2019
В Пскове до конца апреля 2020 года закроют участок улицы Леона Поземского у Троицкого моста
В Псковской области завершили работу по обеспечению ветеранов жильем
28 декабря 2019
В Псковской области завершили работу по обеспечению ветеранов жильем
Светящиеся башни кремля появились на набережной в Пскове
28 декабря 2019
Светящиеся башни кремля появились на набережной в Пскове

Идет загрузка...