В Псковской области за год привели в порядок 62 км федеральных дорог

13:23, 30 декабря 2019, ПАИ

За 2019 год было введено в эксплуатацию после выполнения работ 62 км автомобильных дорог федерального значения, сообщили Псковскому агентству информациив ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Были выполнены работы на участке трассы М-9 «Балтия» с 540 по 557 км, а также на участке трассы А-212 Псков-Изборск – граница с Эстонией с 15 по 60 км.

В уходящем году также отремонтированы 2 искусственных сооружения общей протяженностью 59,77 п.м – мост через р. Кебь на 245 км автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Стругокрасенском районе, а также водопропускная труба на автодороге Р-56 Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков.

Кроме того, завершились работы по устройству линий искусственного освещения в 10 населенных пунктах на дороге Р-56 Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков. Новые линии освещения в 2019 году введены в эксплуатацию на дороге Р-23 в Пустошке.

На федеральных трассах, которые проходят по Псковской области, было нанесено 129 005,56 кв.м дорожной разметки.

В следующем, 2020 году, планируется ввести в строй после капитального ремонта участки автодороги Р-23 с 211 по 245 км и с 448 по 468 км общей протяженностью 54 км.

Добавим также, что на балансе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Псковской области находится 4 дороги общего пользования федерального значения, общая протяженность которых составляет 752 км.