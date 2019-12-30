0
13:02
Обсуждается вопрос транспортировки в Белоруссию пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом
12:05
Пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом в больнице навестила заместитель губернатора
10:16
По поручению губернатора в Псковской области усилят контроль за пассажирскими перевозками
09:46
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
09:11
Медики сообщили о характере травм у пассажиров попавшего в ДТП автобуса из Белоруссии
08:00
В Псковской области в ДТП попал рейсовый автобус из Белоруссии, 16 человек пострадали
12:28
В Псковской области «депутат» незаконно проник на территорию карантина
Еще новости
Происшествия

В Локнянском районе ликвидируют очаг бешенства

В Локнянском районе реализуется комплекс мероприятий по ликвидации очага бешенства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Эпизоотический очаг заболевания расположен на ул. Пролетарской поселка Локня. Работу проводят в соответствии с подписанным указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Комплекс мероприятий распространяется также и на площади угрожаемой зоны, которая охватывает ряд прилегающих улиц.

На период проводимых действий запрещено вывозить собак и кошек за пределы зоны карантина, торговать домашними животными и заниматься отловом диких животных. Специалисты ветслужбы организуют разъяснительную работу с населением, а также организуют вакцинацию домашних животных. Карантин вводится до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

Добавим, что в последнее время в Псковской области отмечается сокращение количества случаев бешенства. Положительная динамика, по словам экспертов, может быть связана с проведением масштабной вакцинации диких животных.

За 2019 год Псковская область получила порядка 400 тысяч доз, было провакцинировано порядка 45 000 домашних животных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Обсуждается вопрос транспортировки в Белоруссию пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом
30 декабря 2019
Обсуждается вопрос транспортировки в Белоруссию пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом
Пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом в больнице навестила заместитель губернатора
30 декабря 2019
Пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом в больнице навестила заместитель губернатора
По поручению губернатора в Псковской области усилят контроль за пассажирскими перевозками
30 декабря 2019
По поручению губернатора в Псковской области усилят контроль за пассажирскими перевозками
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
30 декабря 2019
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
Медики сообщили о характере травм у пассажиров попавшего в ДТП автобуса из Белоруссии
30 декабря 2019
Медики сообщили о характере травм у пассажиров попавшего в ДТП автобуса из Белоруссии
В Псковской области в ДТП попал рейсовый автобус из Белоруссии, 16 человек пострадали
30 декабря 2019
В Псковской области в ДТП попал рейсовый автобус из Белоруссии, 16 человек пострадали
В Псковской области «депутат» незаконно проник на территорию карантина
29 декабря 2019
В Псковской области «депутат» незаконно проник на территорию карантина
Полиция Пскова разыскивает сбившего девочку водителя
28 декабря 2019
Полиция Пскова разыскивает сбившего девочку водителя

Идет загрузка...