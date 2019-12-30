В Локнянском районе ликвидируют очаг бешенства

13:35, 30 декабря 2019, ПАИ

В Локнянском районе реализуется комплекс мероприятий по ликвидации очага бешенства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Эпизоотический очаг заболевания расположен на ул. Пролетарской поселка Локня. Работу проводят в соответствии с подписанным указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Комплекс мероприятий распространяется также и на площади угрожаемой зоны, которая охватывает ряд прилегающих улиц.

На период проводимых действий запрещено вывозить собак и кошек за пределы зоны карантина, торговать домашними животными и заниматься отловом диких животных. Специалисты ветслужбы организуют разъяснительную работу с населением, а также организуют вакцинацию домашних животных. Карантин вводится до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

Добавим, что в последнее время в Псковской области отмечается сокращение количества случаев бешенства. Положительная динамика, по словам экспертов, может быть связана с проведением масштабной вакцинации диких животных.

За 2019 год Псковская область получила порядка 400 тысяч доз, было провакцинировано порядка 45 000 домашних животных.