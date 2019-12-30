Депутаты Псковской гордумы поздравили многодетные семьи медиков

14:14, 30 декабря 2019, ПАИ

В канун Нового года депутаты Псковской городской Думы вручают подарки многодетным семьям работников здравоохранения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Депутат по округу №2 Сергей Колосов навестил мать троих детей Марию Никифорову, которая работает медсестрой в отделении детской реанимации Псковского перинатального центра. Сейчас Мария находится в декретном отпуске, поскольку ее младшему ребенку исполнился год. Сергей Колосов поздравил Марию, ее мужа Андрея и детей с Новым годом, пожелав счастья, здоровья и радости.

Поздравили и анестезиолога Псковского перинатального центра Ирину Орлову. С подарками у нее в гостях побывал депутат Валерий Тюменцев. Ирина также находится в декретном отпуске и с нетерпением ждет выхода на работу в новое здание перинатального центра, где она и родила младшего сына.

Еще одна сотрудница Псковского перинатального центра Наталья Зеленецкая получила поздравление от депутата Юлии Пожидаевой.

Глава Пскова Елена Полонская выступила с инициативой чествовать многодетные семьи в канун Нового года во время 33-й сессии Псковской городской Думы. Депутаты поддержали предложение направить экономию средств Псковской гордумы в пользу многодетных семей медицинских работников. В этом году подарки были подготовлены для 100 семей работников здравоохранения.