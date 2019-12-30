План модернизации производства представит Великолукский мясокомбинат областным властям

14:15, 30 декабря 2019, ПАИ

План модернизации производства представит Великолукский мясокомбинат областным властям. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций 30 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, соответствующая договоренность была достигнута после того, как он высказал свои опасения в сфере экологии на юге области генеральному директору ОАО «Великолукский мясокомбинат» Владимиру Подвальному.

При этом Михаил Ведерников отметил, что план модернизации производства предприятия также обсудят с экологической инициативной группой «Я — Поречье». Он подчеркнул, что тема экологии находится в фокусе внимания региональных властей и жителей области.

Губернатор добавил, что вместе с общественниками и экспертами будет оцениваться достаточность экологических мер.