0
16:27
ФОТОИТОГИ-2019
15:09
В Пскове для детей-сирот приобретены более 60 квартир
13:30
Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
10:41
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
09:46
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
20:28
Новое управление появится в администрации Псковской области
09:55
Хозяев для списанного со службы слепого терьера ищут в Псковской области
Еще новости
Общество

В Пскове для детей-сирот приобретены более 60 квартир

Квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были приобретены администрацией Пскова в новостройках города, об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Ключи от жилья будут выданы в начале следующего года. Председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева отметила, что жилье готово к заселению.

«В помещениях установлены газовые и электрические плиты, сантехника, поклеены обои», - добавила Ольга Евстигнеева, отметив также, что все дома расположены в районах города с развитой инфраструктурой.

До предоставления квартир детей-сирот размещают во временном жилье или выплачивают компенсацию за найм жилых помещений.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно обращал внимание федеральных властей на необходимость дополнительной поддержки регионов в вопросе приобретения жилья для детей-сирот. В Псковской области в списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, числятся более 2300 человек. Из этого числа более 1700 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

ФОТОИТОГИ-2019
30 декабря 2019
ФОТОИТОГИ-2019
В Пскове для детей-сирот приобретены более 60 квартир
30 декабря 2019
В Пскове для детей-сирот приобретены более 60 квартир
Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
30 декабря 2019
Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
30 декабря 2019
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
30 декабря 2019
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
Новое управление появится в администрации Псковской области
29 декабря 2019
Новое управление появится в администрации Псковской области
Хозяев для списанного со службы слепого терьера ищут в Псковской области
29 декабря 2019
Хозяев для списанного со службы слепого терьера ищут в Псковской области 2
В Пскове до конца апреля 2020 года закроют участок улицы Леона Поземского у Троицкого моста
28 декабря 2019
В Пскове до конца апреля 2020 года закроют участок улицы Леона Поземского у Троицкого моста

Идет загрузка...