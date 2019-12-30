В Пскове для детей-сирот приобретены более 60 квартир

15:09, 30 декабря 2019, ПАИ

Квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были приобретены администрацией Пскова в новостройках города, об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Ключи от жилья будут выданы в начале следующего года. Председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева отметила, что жилье готово к заселению.

«В помещениях установлены газовые и электрические плиты, сантехника, поклеены обои», - добавила Ольга Евстигнеева, отметив также, что все дома расположены в районах города с развитой инфраструктурой.

До предоставления квартир детей-сирот размещают во временном жилье или выплачивают компенсацию за найм жилых помещений.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно обращал внимание федеральных властей на необходимость дополнительной поддержки регионов в вопросе приобретения жилья для детей-сирот. В Псковской области в списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, числятся более 2300 человек. Из этого числа более 1700 человек в возрасте от 18 лет и старше.