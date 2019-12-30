Псковская клюква в сахаре 50 дней добиралась по морю в Магадан

15:09, 30 декабря 2019, ПАИ

Красногородский хлебозавод отправляет сухарики, клюкву в сахаре и орехи в шоколаде в Санкт-Петербург, Москву и даже на Крайний север. О том, как хлебозавод решил осваивать новые виды продукции и где нашел поставщиков, Псковскому агентству информации рассказал коммерческий директор Станислав Митрофанов.

- С чего начался красногородский бизнес?

- Собственник бизнеса несколько лет назад купил хлебное производство в Красногородске — ранее это было муниципальное предприятие, которое обанкротилось. Пекли хлебобулочные изделия и продавали в Пскове и Красногородске. Рынок в Псковской области ограничен, каналов сбыта не так много. Раньше мы работали с «Вольным купцом» - была такая сеть магазинов, с ее закрытием объемы наших продаж просели. Стали думать, чем их заместить.

- И придумали?

- Да, начали делать сухарики и гренки, научились правильно их сушить, добавлять специи. Так как Красногородский район богат ягодой, начали выпускать клюкву в сахаре. Даже сами сотрудники хлебозавода в свободное время собирают ягоды, и мы покупаем клюкву в том числе и у них. Оборудование для клюквы в сахаре позволяет делать дражеровку — сахарное драже для орехов, ягод и фруктов в шоколаде. То есть разного вида продукты «закатываем» в шоколад. Также запустили производство кукурузных палочек, а с недавних пор осваиваем производство попкорна.

- Сколько человек работает у вас на производстве?

- Работает около 50 человек, в зависимости от нагрузки, от сезонности. Например, сухарики — сезонный продукт, который хорошо продается летом. Поэтому летом увеличиваем штат. Сейчас чуть поменьше людей работает.

- Хлеб и булки вы все равно печете?

- Конечно, печем! Продаем в Красногородске, Опочке, Пыталово и в ряде псковских магазинов. Мы провели серьезную реорганизацию по логистике после того, как потеряли продажи «Вольного купца». В Печорах один из магазинов этой сети продавал в два-три раза больше, чем вся остальная мелкая розница. В «Вольном купце» был большой ассортимент: целый хлеб, половинки, нарезка, не нарезка. Пришлось не только менять логистику, но и закрыть часть направлений. Оставили только рентабельные и интересные: несколько магазинов в Пскове, в социальной сфере работаем с садиками и со школами.

- Что на счет входа в федеральные торговые сети?

- Ведем переговоры и почти заключили договор с X5 Retail (розничная продуктовая компания, куда входит «Пятерочка» и «Перекресток»), но до сих пор обговариваем некоторые моменты. Как только договоримся, возобновим уже серьезные продажи в Пскове, но переговоры идут долго. Возить только в маленькие магазинчики — не интересно, доставка получается дорогой.

- А если свой магазин открыть — не выгодно?

- Нет, не выгодно. Смысл своей розницы может быть как дополнение к основным объемам производства. И намного проще работать с предпринимателями.

- Какая-то внешняя помощь была для вашего бизнеса? Может быть, удалось поучаствовать в государственных программах?

- Мы с «Фондом гарантий» [Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области (Микрокредитная компания) – Центр «Мой бизнес»] начали ездить на выставки, это дало огромный толчок по каналам сбыта, по продуктам. Например, те же попкорн, орехи в шоколаде и кукурузные палочки мы запустили уже после того, как съездили на первые две выставки, послушали контрагентов, других производителей. Ведь каждая выставка - это общение не только с потребителями, но и расширение кругозора по технологии производства, по покупке, по оборудованию. Это дало такое большое количество информации, которую мы потом использовали и расширили свои горизонты в производстве. Получили огромное количество контактов, это как раз и позволило нам продавать продукты за пределами Псковской области.

- То есть подобные выставки нужны не только чтобы «посветить» своим товаром, от них есть реальная польза?

- Конечно! Это прямое общение с потребителями, которые специально приходят на выставки, это контрагенты, и общение с ними на выставках гораздо быстрее приводит к результатам, чем путем холодных звонков, предложений. Реальные встречи в большинстве случаев заканчиваются успешно, если вам обоим все понравилось. Благодаря выставкам у нас значительно расширилась клиентская база, увеличился ассортимент. Буквально два месяца назад мы отправили свой товар в Магадан: клюкву, орехи, сухарики, попкорн, кукурузные палочки - все что мы производим. С контрагентом познакомились в сентябре на выставке в Москве, в октябре сразу заключили контракт и отгрузили продукцию. Вот только-только недавно товар доехал, 50 дней контейнер по морю добирался до Магадана. Обещали прислать фотографии, как наш продукт разместят на полках их магазинов. Планируем следующую отгрузку сразу после новогодних праздников. Таких контактов мы вряд ли когда-либо могли получить и даже подумать не могли о том, что мы можем доставить свои продукты за 10 тысяч километров. Но все достаточно просто получилось, и это благодаря выставкам, на которые мы ездили вместе с Фондом гарантий.

- Кроме выставок была от Фонда еще какая-то помощь?

- Помогли с дизайном бренда «Красный город». Благодаря Фонду мы сделали свой фирменный каталог. Вроде такие мелочи, которые кажутся не столь важными, но когда общаешься в этом кругу, то понимаешь, как все важно и нужно. Разработать дизайн, сделать каталог достаточно затратно, а с поддержкой Фонда это идет намного быстрее. Сейчас мы уже знаем достаточно много, что и как надо делать, какие ресурсы использовать, но и тут Фонд нам помогает по разработке, по печатке, по бренду, по дизайну, по рекламе.

- Куда еще отправляете нашу клюкву?

- В Москву, Санкт-Петербург, Сургут и по всему центру России. Недавно съездили на выставку в Беларусь, и там получили много контактов с продуктовыми сетями. Сейчас обсуждаем договоры поставок, думаю, что в следующем году начнем поставлять товары и в соседнее государство — осталось обкатать технические моменты.

- С какими трудностями пришлось столкнуться в процессе развития бизнеса?

- Основные трудности — это продажа. На выставках меня часто спрашивают, где в Пскове можно купить нашу продукцию. Я говорю, что из магазинов только в «Империале». Например, на Урале, в центральной России или в Беларуси есть много местных сетей, с которыми быстро можно договориться. В нашем регионе это сложнее. Но мы работаем, например, с «Великолукским мясокомбинатом», хоть это и специализированный магазин с небольшим сторонним ассортиментом. Со «Столбушинским продуктом» начали сотрудничать — опять же благодаря выставке. Совместное участие в выставках познакомило и сблизило нас, местных производителей, друг с другом. Они продают нашу продукцию у себя, мы расширили свои каналы сбыта и стали продавать при церквях и монастырях, там хорошо пользуется спросом наша клюква. Хотя сейчас ни в одном федеральном магазине, ни в «Пятерочке», ни в «Магните», нет клюквы в сахаре. А спрос есть. Попробуем довести переговоры до логического завершения.

Мария Соколова