В новогоднем фестивале детского творчества «Созвездие будущего» участвовали 200 псковских детей

15:34, 30 декабря 2019, ПАИ



Почти 200 детей из дошкольных учреждений Псковской области участвовали в предновогоднем концерте в рамках фестиваля детского творчества «Созвездие будущего», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Концерт прошел 29 декабря в Доме офицеров. В программу мероприятия входили музыкальные, хореографические и цирковые номера.

Хореограф, организатор фестиваля, Светлана Карасева отметила, что ведущим концерта стал Дед Мороз, который вел мероприятие в современном эстрадном стиле, а также танцевал хип-хоп. Посмотреть концерт приехали дети из Пскова, Порховского, Великолукского, Куньинского районов.

Добавим, что фестиваль «Созвездие будущего» проходит в Псковской области ежегодно, начиная с 2006 года. За все время существования фестиваля участие в нем приняли порядка 12 000 дошколят. Благодаря мероприятияю дети получают возможность демонстрировать свое мастерство в музыке, танцах, театральном и изобразительном искусстве.

Светлана Карасева также отметила, что намерена сделать данный проект международным. Организаторы фестиваля планируют выступить с гастролями на всей территории Псковской области.