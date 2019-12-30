Опубликован график вывоза мусора компанией «Экопром» в дни новогодних каникул
Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов — компания «Экопром» опубликовала график вывоза мусора в Псковской области с 31 декабря по 9 января, сообщил Псковскому агентству информации директор компании Сергей Пайст.
Он подчеркнул, что ООО «Экопром» не допустит сбоев в графике вывоза мусора в новогодние и рождественские праздники.
|Городское поселение/ поселения района
|Рабочие дни
|Выходные дни
|Перенос графика вывоза в населенных пунктах., выпадающих на праздничные дни
|п. Бежаницы, Бежаницкий район (деревни)
|31.12.2019; 01, 02, 03, 06, 07, 08 января 2020г.
|04, 05 января 2020г.
|нет
|г. Дно
|30.12.2019, 02, 03, 06, 08 января 2020г.
|31.12.2019; 01, 04, 05, 07 января 2020г.
|нет
|Дновский район (деревни), мехуборка
|31.12.2019 – 09.01.2020г.
|нет
|нет
|г. Пыталово Пыталовский район (деревни)
|31.12.2019; 02, 03, 04, 06, 07, 08 января 2020г.
|01, 05 января 2020г.
|нет
|г. Новосокольники. экотранс
|31.12.2019; 02.01 — 08.01.2020г.
|01 января 2020г.
|нет
|Новосокольнический район (деревни), экотранс
|31.12.2019; 02.01 — 08.01.2020г.
|01 января 2020г.
|Перенос на вторую дату вывоза
|п. Кунья Куньинский район (деревни),экотранс
|31.12.2019; 02.01 — 08.01.2020г.
|01 января 2020г.
|Перенос на вторую дату вывоза
|г. Локня Локнянский район (деревни), экотранс
|31.12.2019; 02.01 — 08.01.2020г.
|01 января 2020г.
|Перенос на вторую дату вывоза
|г. Великие Луки Великолукский район (деревни), экотранс
|31.12.2019; 02.01 — 08.01.2020г.
|01 января 2020г.
|Перенос на вторую дату вывоза
|г. Себеж Себежский район (деревни)
|31.12.2019,03.01 — 08.01.2020г.
|01, 02 января 2020г.
|нет
|г. Опочка
|01, 03, 06, 08 января 2020г.
|31.12.2019; 02, 04, 05, 07 января 2020г.
|нет
|Палкино и Палкинский район.мехуборка
|Без выходных
|нет
|нет
|Печоры и Печорский район, мехуборка
|Без выходных
|нет
|нет
|Гдов и Гдовский район,мехуборка
|Без выходных
|нет
|нет
|Дновский район,мехуборка
|Без выходных
|нет
|нет
|г. Дно
|02 — 09 января 2020г.
|01, 04, 05, 07 января 2020г.
|нет
|Плюсса и Плюсский район,мехуборка
|Без выходных
|нет
|нет
|п. Дедовичи
|03 — 09 января 2020г.
|01, 02 января 2020г.
|нет
|Дедовичский район, мехуборка
|Без выходных
|нет
|нет
|Порхов и Порховский район,мехуборка
|Без выходных
|нет
|нет
|п. Пушкинские Горы и Пушкиногорский район,мехуборка
|Без выходных
|нет
|нет
|г. Новоржев
|02, 06.01.2020г. – город, 03.01.2020- мешковой сбор по д.Орша и д.Березовец
|31.12.19, 01, 04, 05, 07, 08 января 2020г.
|нет
|Новоржевский район,мехуборка
|Без выходных
|нет
|нет
|Псков
|Без выходных
|нет
|нет
|Псковский район
|Без выходных
|нет
|нет
|Остров и Островский район
|31.12.19 по 08.01.2020г.
|01.01.2020г.
|нет
|г. Красногородск и район,мехуборка
|Без выходных
|нет
|нет
|г. Струги -Красные и район,мехуборка
|Без выходных
|нет
|нет
|г. Великие Луки и район,экотранс
|31.12.19 по 08.01.2020г.
|01.01.2020г.
|нет
|г. Пустошка и Пустошкинский район
|02, 03, 06, 07 января 2020г.
|31.12.19; 01, 04, 05 января 2020г.
|нет
|Невель и Невельский район
|02, 04, 06, 08 января 2020, мешковой сбор-по графику
|01, 03, 05, 07 января 2020г.
|нет