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Опубликован график вывоза мусора компанией «Экопром» в дни новогодних каникул

Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов — компания «Экопром» опубликовала график вывоза мусора в Псковской области с 31 декабря по 9 января, сообщил Псковскому агентству информации директор компании Сергей Пайст.

Он подчеркнул, что ООО «Экопром» не допустит сбоев в графике вывоза мусора в новогодние и рождественские праздники.

Городское поселение/ поселения района Рабочие дни Выходные дни Перенос графика вывоза в населенных пунктах., выпадающих на праздничные дни
п. Бежаницы, Бежаницкий район (деревни) 31.12.2019; 01, 02, 03, 06, 07, 08 января 2020г. 04, 05 января 2020г. нет
г. Дно 30.12.2019, 02, 03, 06, 08 января 2020г. 31.12.2019; 01, 04, 05, 07 января 2020г. нет
Дновский район (деревни), мехуборка 31.12.2019 – 09.01.2020г. нет нет
г. Пыталово Пыталовский район (деревни) 31.12.2019; 02, 03, 04, 06, 07, 08 января 2020г. 01, 05 января 2020г. нет
г. Новосокольники. экотранс 31.12.2019; 02.01 —  08.01.2020г. 01 января 2020г. нет
Новосокольнический район (деревни), экотранс 31.12.2019; 02.01 — 08.01.2020г. 01 января 2020г. Перенос  на вторую дату вывоза
п. Кунья Куньинский район      (деревни),экотранс 31.12.2019; 02.01 — 08.01.2020г. 01 января 2020г. Перенос  на вторую дату вывоза
г. Локня Локнянский район (деревни), экотранс 31.12.2019; 02.01 — 08.01.2020г. 01 января 2020г. Перенос  на вторую дату вывоза
г. Великие Луки Великолукский  район (деревни), экотранс 31.12.2019; 02.01 — 08.01.2020г. 01 января 2020г. Перенос  на вторую дату вывоза
г. Себеж Себежский район (деревни) 31.12.2019,03.01 — 08.01.2020г. 01, 02 января 2020г. нет
г. Опочка 01, 03, 06, 08 января 2020г. 31.12.2019; 02, 04, 05, 07 января 2020г. нет
Палкино и Палкинский район.мехуборка Без выходных нет нет
Печоры и Печорский район, мехуборка Без выходных нет нет
Гдов и Гдовский район,мехуборка Без выходных нет нет
Дновский район,мехуборка Без выходных нет нет
г. Дно 02 — 09 января 2020г. 01, 04, 05, 07 января 2020г. нет
Плюсса и Плюсский район,мехуборка Без выходных нет нет
п. Дедовичи 03 — 09 января 2020г. 01, 02 января 2020г. нет
Дедовичский район, мехуборка Без выходных нет нет
Порхов и Порховский район,мехуборка Без выходных нет нет
п. Пушкинские Горы и Пушкиногорский район,мехуборка Без выходных нет нет
г. Новоржев 02, 06.01.2020г. – город, 03.01.2020- мешковой сбор по д.Орша и д.Березовец 31.12.19, 01, 04, 05, 07, 08 января 2020г. нет
Новоржевский район,мехуборка Без выходных нет нет
Псков Без выходных нет нет
Псковский район Без выходных нет нет
Остров и Островский район 31.12.19 по 08.01.2020г. 01.01.2020г. нет
г. Красногородск и район,мехуборка Без выходных нет нет
г. Струги -Красные и район,мехуборка Без выходных нет нет
г. Великие Луки и район,экотранс 31.12.19 по 08.01.2020г. 01.01.2020г. нет
г. Пустошка и Пустошкинский район 02, 03, 06, 07 января 2020г. 31.12.19; 01, 04, 05 января 2020г. нет
Невель и Невельский район 02, 04, 06, 08 января 2020, мешковой сбор-по графику 01, 03, 05, 07 января 2020г. нет
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