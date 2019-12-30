Юных победителей конкурса на лучшую ёлочную игрушку наградили в Пскове

16:56, 30 декабря 2019, ПАИ

В Пскове наградили юных победителей конкурса на лучшую ёлочную игрушку, который прошел среди шести дестких садов, входящих в 6-й избирательный округ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, награждение провела инициатор конкурса, депутат регионального парламента Лидия Драгунова.

Лучшие елочные игрушки определили путем онлайн-голосования. Лидия Драгунова поблагодарила всех, кто креативно и ответственно подошел к конкурсу. «Каждая поделка уникальна! Это произведение искусства», — отметила парламентарий.

Заведующая псковским детским садом № 25 «Золотой ключик» Елена Кондратова рассказала, что участвовавшие в конкурсе ребята получили «море удовольствия и, главное, они видят результаты своего труда».

Лидия Драгунова добавила, что все детские елочные игрушки, представленные на конкурс, передадут в Лавровский дом-интернат, Линовский дом престарелых, а также ветеранам Великой Отечественной войны и детям войны, проживающим в Пскове.