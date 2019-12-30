Для родственников пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом открыта горячая линия

17:08, 30 декабря 2019, ПАИ

ГУ МЧС России по Псковской области открыло горячую линию для информирования родственников граждан, пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Узнать необходимую информацию о дорожно-транспортном происшествии и лицах, пострадавших в нём, можно по телефону 8(8112) 79-44-78.

На данный момент в больницах Пскова находятся семь взрослых и двое детей, все они получили ушибы и переломы. Один человек находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, а двое детей - в Детской областной клинической больнице, их состояние удовлетворительное. В целом, за медицинской помощью после аварии обратились 24 человека, все пострадавшие – граждане Белоруссии.

ДТП произошло 30 декабря около 2:50 на трассе Санкт-Петербург – Невель возле деревни Подборовье Псковского района. Автобус ехал из Минска в Санкт-Петербург и скатился в кювет, в салоне находились 52 человека, в том числе четверо детей и два водителя.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял под личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в ДТП. Проводится расследование, по предварительным данным, причиной аварии стали сложные погодные условия.