Усиление ветра ожидается в ближайшие часы в Псковской области

17:06, 30 декабря 2019, ПАИ

30 декабря с 17:00 до 20:00 в Псковской области ожидается усиление западного и юго-западного ветра с порывами до 15-17 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Специалисты МЧС рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и с балконов, закрыть окна. Машину, по словам специалистов, лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража - припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также следует избегать разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты).