С уроженца Псковской области взыскали деньги на лечение пострадавшей в ДТП женщины
С уроженца Псковской области взыскали деньги на лечение пострадавшей в ДТП женщины, сообщает портал «Маяк».
В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний мужчина причинил по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшей. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ. Однако уголовное дело суд прекратил в связи с примирением сторон.
Поскольку потерпевшая находилась на стационарном лечении, Территориальный фонд медицинского страхования Ленинградской области оплатил его в размере 24 тысячи рублей. В дальнейшем суд поддержал исковое заявление прокурора Соснового Бора в пользу ТФОМС Ленобласти о взыскании с виновника ДТП указанной суммы денег.