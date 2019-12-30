С уроженца Псковской области взыскали деньги на лечение пострадавшей в ДТП женщины

17:11, 30 декабря 2019, ПАИ

С уроженца Псковской области взыскали деньги на лечение пострадавшей в ДТП женщины, сообщает портал «Маяк».

В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний мужчина причинил по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшей. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ. Однако уголовное дело суд прекратил в связи с примирением сторон.

Поскольку потерпевшая находилась на стационарном лечении, Территориальный фонд медицинского страхования Ленинградской области оплатил его в размере 24 тысячи рублей. В дальнейшем суд поддержал исковое заявление прокурора Соснового Бора в пользу ТФОМС Ленобласти о взыскании с виновника ДТП указанной суммы денег.