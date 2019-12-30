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Общество

В России отмечен рост продолжительности жизни

По итогам десяти месяцев текущего года продолжительность жизни граждан России составила 73,4 года, сообщают РИА Новости.

В прошлом году показатель был на полгода меньше, об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая также добавила, что такой показатель как количество смертей сократился более чем на 29 000. Кроме того, удалось достичь минимальных за всю историю показателей смертности среди младенцев – 4,8 на тысячу родившихся живыми.

«Это показатель, который должен быть у нас только через два года», - добавила министр.

Кроме того, снизилась смертность от большинства заболеваний, а от внешних причин она сократилась на 4,5%. По словам Вероники Скворцовой, за 10 лет удалось в три раза снизить смертность от туберкулеза.

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