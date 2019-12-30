0
18:09
Скорые, ЖКХ, свет: Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Декабрь 2019
17:04
Школы и детские сады Пскова: Вчера, сегодня, завтра
16:56
Юных победителей конкурса на лучшую ёлочную игрушку наградили в Пскове
16:27
ФОТОИТОГИ-2019
15:09
В Пскове для детей-сирот приобретены более 60 квартир
13:30
Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
10:41
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
Еще новости
Общество

Наименьшее количество браков и разводов зафиксировали в России за последние 19 лет

Зафиксировано наименьшее количество браков и разводов в России с начала XX века. Данные показатели приходятся на 2018-й год. Как пишет ТАСС, в прошлом году жители России заключили меньше всего браков за 19 лет - 893 тысячи 039 (6,1 на 1 тысячу человек). Самым высоким их количество было в 2011-м году - 1 млн 316 тысяч 011 браков (9,2 на 1 тысячу человек).

Количество разводов в России на 1 тысячу человек в 2018-м году составило 4,0 (583 тысячи 942 развода). Самое большое количество разводов за 19 лет было зафиксировано Росстатом в 2002-м году - 5,9 на 1 тысячу человек (853 тысячи 647 разводов). 

Данные приведены по статистическому сборнику Федеральной службы государственной статистики (Росстат) «Демографический ежегодник России» за 2019-й год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Школы и детские сады Пскова: Вчера, сегодня, завтра
30 декабря 2019
Школы и детские сады Пскова: Вчера, сегодня, завтра
Юных победителей конкурса на лучшую ёлочную игрушку наградили в Пскове
30 декабря 2019
Юных победителей конкурса на лучшую ёлочную игрушку наградили в Пскове
ФОТОИТОГИ-2019
30 декабря 2019
ФОТОИТОГИ-2019
В Пскове для детей-сирот приобретены более 60 квартир
30 декабря 2019
В Пскове для детей-сирот приобретены более 60 квартир
Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
30 декабря 2019
Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
30 декабря 2019
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
30 декабря 2019
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
Новое управление появится в администрации Псковской области
29 декабря 2019
Новое управление появится в администрации Псковской области

Идет загрузка...