Наименьшее количество браков и разводов зафиксировали в России за последние 19 лет

17:53, 30 декабря 2019, ПАИ

Зафиксировано наименьшее количество браков и разводов в России с начала XX века. Данные показатели приходятся на 2018-й год. Как пишет ТАСС, в прошлом году жители России заключили меньше всего браков за 19 лет - 893 тысячи 039 (6,1 на 1 тысячу человек). Самым высоким их количество было в 2011-м году - 1 млн 316 тысяч 011 браков (9,2 на 1 тысячу человек).

Количество разводов в России на 1 тысячу человек в 2018-м году составило 4,0 (583 тысячи 942 развода). Самое большое количество разводов за 19 лет было зафиксировано Росстатом в 2002-м году - 5,9 на 1 тысячу человек (853 тысячи 647 разводов).

Данные приведены по статистическому сборнику Федеральной службы государственной статистики (Росстат) «Демографический ежегодник России» за 2019-й год.