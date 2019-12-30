Дорогу в поселке Белый мох под Псковом отремонтируют в 2020 году

18:13, 30 декабря 2019, ПАИ

До конца 2020 года будут отремонтированы дорога протяженностью около 500 метров и тротуар в поселке Белый мох под Псковом, ведущая от Ленинградского шоссе к жилым домам. Об этом заявил руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на встрече с местными жителями, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Ранее жители посёлка обращались по этому вопросу за помощью к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. По поручению главы региона руководители профильных ведомств встретились с местными жителями, чтобы обсудить не только ремонт дороги, но и вопросы сферы ЖКХ.

В частности, Борис Елкин заверил местных жителей, что будут приняты необходимые меры для того, чтобы конечная остановка автобуса №9 «Вокзал-Белый мох» располагалась в самом поселке. Сейчас, чтобы отправиться в центр Пскова на городском транспорте, жителям приходится переходить федеральную трассу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Кроме того, речь зашла и о необходимости замены канализации в доме №24 по улице Лужской, капитальном ремонте всего здания. Также на встрече обсуждались проблемы перепадов напряжения в поселке, необходимость установки дополнительных контейнеров для мусора и возможность газификации многоквартирных домов.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отметил, что все пожелания населения будут проработаны. На место приедет специальная комиссия, которая оценит состояние объектов и вынесет предварительное решение о необходимости текущего или капитального ремонта.

Сергей Грахов также попросил организовать из числа жителей поселка инициативную группу, которую пригласил в региональный комитет на рабочее совещание. К обсуждению насущных вопросов и возможных путей их решения будут подключены представители администрации Пскова, Горводоканала, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и управляющей компании.