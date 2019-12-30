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Общество

Иностранного наркосбытчика задержали полицейские в Пскове

Фото УМВД России по Псковской области

38-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья задержали полицейские в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, у него были изъяты 70 граммов наркотического средства.

Фото УМВД России по Псковской области

Также оперативные сотрудники установили тайники-закладки наркотиков в Пскове, откуда были изъяты 39 свертков с наркотическим средством n-метилэфедрон.

Фото УМВД России по Псковской области

Отмечается, что злоумышленник приобретал оптовые партии наркотиков, а затем фасовал их на более мелкие дозы, которые сбывал через тайники-закладки на территории Псковской области.

Фото УМВД России по Псковской области

Всего полицейские изъяли 300 граммов наркотиков. В отношении подозреваемого приняты меры изоляции от общества, возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков в крупном размере, добавили в ведомстве.

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