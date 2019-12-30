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Общество

Более 150 спортсменов приняли участие в Чемпионате и Первенстве Псковской области по рукопашному бою

Фото Ольги Горячевой

155 спортсменов приняли участие в Чемпионате и Первенстве Псковской области по рукопашному бою в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 29 декабря. Как сообщила Псковскому агентству информации президент псковской областной федерации рукопашного боя Дина Дымова, на татами вышли бойцы из Пскова, Великих Лук, Острова, Печор и Гдова.

Фото Ольги Горячевой

«Это второй Чемпионат, который проводит наша федерация, созданная осенью 2018 года. Количество участников по сравнению с прошлым годом выросло ровно в полтора раза. И если в прошлом году наша судейская бригада наполовину состояла из судей Ленобласти, то сейчас мы работаем сами, приглашая только главного судью. Это заслуга учредителя и старшего тренера федерации – Владимира Николаевича Евдокимова и его учеников, к которым отношусь и я», - рассказала Дина Дымова.

Фото Ольги Горячевой

Соревнования стали отборочными в сборную области. Их почетным гостем стала уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова. 

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