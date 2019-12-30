Около 50 тысяч рублей взыскало Росрыболовство с псковских браконьеров за неделю

21:58, 30 декабря 2019, ПАИ

49,5 тысяч рублей взыскали государственные инспекторы Северо-Западного территориального управления Росрыболовства с 23 по 29 декабря по делам об административных правонарушениях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Всего за данный период было выявлено 10 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, по итогам рассмотрения которых выписаны штрафы на сумму 29,5 тыс. рублей. Кроме этого, рыбинспекторы изъяли 4 незаконных орудия лова.

По Северо-Западу были выявлены 59 административных правонарушений и назначено штрафов на сумму 294 тысячи рублей