Жители Псковской области смогут получить социальную доплату к пенсии с 5 января

22:34, 30 декабря 2019, ПАИ

Жители Псковской области смогут получить региональную социальную доплату к пенсии с 5 января 2020 года через отделения почтовой связи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, указанная доплата к пенсии установлена с 1 января для тех граждан, чьё материальное обеспечение не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в Псковской области

Отмечается, что региональная социальная доплата к пенсии 3 января уже будет направлена на расчетные счета граждан, открытые в кредитных организациях. Таким образом, ее доставка синхронизирована с графиком доставки пенсий за январь 2020 года.

Вопросы, связанные с начислением и выплатой региональной социальной доплаты к пенсии, можно задать по телефону «горячей линии» в комитете по социальной защите Псковской области: 8(8112) 29-91-11, и в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области по телефону: 69-64-05.