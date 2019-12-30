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Общество

Жители Псковской области смогут получить социальную доплату к пенсии с 5 января

Жители Псковской области смогут получить региональную социальную доплату к пенсии с 5 января 2020 года через отделения почтовой связи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, указанная доплата к пенсии установлена с 1 января для тех граждан, чьё материальное обеспечение не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в Псковской области

Отмечается, что региональная социальная доплата к пенсии 3 января уже будет направлена на расчетные счета граждан, открытые в кредитных организациях. Таким образом, ее доставка синхронизирована с графиком доставки пенсий за январь 2020 года.

Вопросы, связанные с начислением и выплатой региональной социальной доплаты к пенсии, можно задать по телефону «горячей линии» в комитете по социальной защите Псковской области: 8(8112) 29-91-11, и в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области по телефону: 69-64-05.

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