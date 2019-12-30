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Общество

Закон о развитии микрогенерации подписал Владимир Путин

Закон о развитии микрогенерации подписал президент России Владимир Путин, сообщает Министерство энергетики России.

«С принятием этого закона потребители, установившие у себя объект микрогенерации (например, солнечную панель), выдающий во внешнюю сеть максимальную мощность не более 15 кВт, смогут продавать гарантирующим поставщикам и иным энергосбытовым компаниям не потребленные на собственные нужды излишки электроэнергии, полученные от микрогенерации», — говорится в сообщении министерства. Закон обязывает гарантирующих поставщиков покупать излишки по средневзвешенной цене оптового рынка.

Чтобы воспользоваться правом продажи электроэнергии, необходимо технически присоединить объект микрогенерации к местным сетям. Помимо этого, нужно заключить договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком, в зоне покрытия которого находится мини-станция.

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