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Общество

Двое пешеходов попали под колёса автомобилей в Пскове и Гдове

Фото Дарьи Хватковой

22-летний пскович получил травмы в результате наезда автомобиля 30 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пешеход попал под колеса автомобиля Kia Rio под управлением 40-летнего водителя около 19:10 у дома № 23 на улице Инженерной в Пскове, когда транспортное средство съезжало на прилегающую территорию. Молодой человек получил ушибы, госпитализация не потребовалась.

В тот же день около 9:00 у дома № 16 на улице Карла Маркса в Гдове автомобиль Renault Logan, за рулем которого находилась 60-летняя жительница поселка Устье Гдовского района, сбил 71-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила ссадины и гематомы.

Оба водителя были в трезвом состоянии, по фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки, добавили в ведомстве.

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