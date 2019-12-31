Два жилых дома горели в Псковской области в ночь на 31 декабря

09:41, 31 декабря 2019, ПАИ

Двухэтажный жилой дом пострадал от пожара в деревне Илово Себежского района 31 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 2:09. В результате пожара выгорели помещения на втором этаже, также огонь повредил кровлю. Причиной пожара стал аварийным режим работы электропроводки на втором этаже. Пожарным удалось спасти от огня соседний дом и три хозяйственные постройки.

30 декабря в 23:42 в деревне Хредино Стругокрасненского района сгорела веранда жилого дома на две семьи. Кроме этого, огонь повредил крышу строения. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на веранде дома. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.